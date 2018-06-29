Deepcool Gamerstorm выпускает CASTLE 240 / 280RGB

Deepcool Gamerstorm, ведущий бренд в области проектирования и производства систем охлаждения процессора уже более 20 лет, всегда ищет инновационные подходы, чтобы обеспечить лучшее решение охлаждения для ПК для покупателей по всему миру. Основываясь на успешных достижениях своих предыдущих жидкостных охладителей AIO, сегодня Deepcool Gamerstorm запускает совершенно новую линейку жидкокостного охлаждения, которая будет поставлять в размерах 240 мм и 280 мм - CASTLE 240 / 280RGB.

CASTLE 240 / 280RGB имеет новый водяной блок с двойным стеклом и эффектным дизайном с RGB освещением, который обеспечивает идеальное освещение, которое можно настроить под вашу систему или настроение.Освещение включает в себя 5 встроенных эффектов (динамическое, статическое, дыхательное, кометное и волна) и 36 взаимозаменяемых режимов освещения. Синхронизированную систему освещения RGB на водяном блоке и вентиляторах можно легко контролировать с помощью проводного контроллера (в комплекте) или адресной RGB линии на материнской плате.

Доступность

CASTLE 240RGB:

CASTLE 280RGB:

CASTLE 240 / 280RGB, оснащенный сверхбольшим, чистым медным блоком процессора и оптимизированным E-образным микроканалом, эффективно улучшает циркуляцию тепла и, следовательно, отвечает потребностям пользователей в высокой производительности и эстетике. Особенно серия RGB серии RGB поддерживает TR4 / AM4 и основные типы гнезд Intel и AMD.$ 109,99 USD / € 129.99 EUR (включая НДС) / £ 109,99GBP (включая НДС)$ 129.99 USD / € 149.99 EUR (включая НДС) / £ 129.99GBP (включая НДС)