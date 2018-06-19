Deepcool Gammaxx GT TGA выглядит круто

В последнее время комплектующие для компьютера стали все более и более интересно выглядеть — производители понимают, что им нужно как-то привлекать внимание потенциального покупателя. Например, Deepcool Gammaxx GT TGA выполнен в очень нестандартном дизайне — верхняя крышка смотрится довольно интересно, там рисунки разные и даже подсветка пробивается через прорези в пластинах. От обычной башни эта система отличается очень слабо — здесь тоже имеется большой радиатор, состоящий из пластик, соединенных трубками, тоже есть вентилятор. Но, сюда добавили подсветку, которая пробивается в верхней части корпуса, плюс сам вентилятор светится. Получается довольно привлекательная система охлаждения за очень адекватные деньги. Думаю, производитель сделал правильный ход и привлек внимание пользователей.