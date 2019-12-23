Deepcool Gammaxx GTE V2 White выглядит шикарно

На рынке систем охлаждения для процессора ничего нового не было уже довольно много лет — производителям достаточно тяжело что-то интересное придумать, ведь просто нет места для фантазий и проб. Тем не менее есть некоторые компании, которые могут вас порадовать чем-то действительно крутым. Например, скоро в продажу поступит система охлаждения Deepcool Gammaxx GTE V2 White, которая выполнена в белом цвете и смотрится очень интересно. Особенно на фоне моделей, которые выполнены в черном цвете. белый пластик очень гармонично смотрится с алюминиевым радиатором, так что и в корпусе такая система будет смотреться намного более интересно. Вопрос только в стоимости, но ранее производитель всегда радовал нас доступными продуктами.