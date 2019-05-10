Deepcool Gammaxx L240 V2 с защитой от протечек

Достаточно часто при покупке системы жидкостного охлаждения пользователи боятся, что где-то у них протечет жидкость и повредится начинка компьютера. На самом деле внутри СЖО не вода, а специальная жидкость, которая не повредит ваши компоненты от попадания на ту же материнскую плату. Может быть какой-то негативный эффект, но до поломки не дойдет. Кроме того, производитель всегда работает над тем, чтобы система не протекала. Теперь же на рынок вышла новая СЖО под названием Deepcool Gammaxx L240 V2, которая помимо привлекательного дизайна может похвастаться еще и специальной защитой от протечек, которая точно защитит ваш компьютер. Отличное решение для тех, кто хочет получить производительную систему со стильной помпой за небольшие деньги.