Deepcool Gammaxx L240 с шикарной подсветкой

Сейчас никто не хочет собирать игровой компьютер, если там не будет крутой подсветки по всем фронтам. Благо, есть железки вроде Deepcool Gammaxx L240, которые светятся разными цветами и позволяют осветить вашу сборку. Конечно, нужно покупать корпус для компьютера с окном сбоку, дабы вся эта красота как-то просматривалась снаружи, плюс необходимо потратить деньги на покупку красивой видеокарты, материнской платы и всего в таком духе. Взамен вы получаете действительно крутое устройство, которое охлаждает ваш процессор на очень достойном уровне, плюс яркая подсветка и возможность настройки. Да и стоимость продукции у данной компании весьма приятная, чего нельзя сказать о прямых конкурентах. Будем надеяться, что СВО вскоре попадет и на отечественный рынок — хочется узнать локальный ценник.