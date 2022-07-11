Deepcool объявил о выпуске систем охлаждения AIO серии LS с помпой 4-го поколения

Deepcool объявляет о выпуске жидкостных систем охлаждения для процессора серии LS. В серию входят AIO- кулеры LS320 c радиатором 120 мм, LS520 c радиатором 240мм и LS720 с радиатором 360 мм.

Жидкостные системы охлаждения “всё в одном” серии LS обеспечивают выдающуюся эффективность охлаждения и впечатляющую визуальную подсветку A-RGB, чтобы придать любому игровому ПК первоклассный внешний вид. В СВО серии LS используется помпа 4-го поколения от Deepcool, которая обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. Новая конструкция содержит мощный 3-фазный двигатель, с максимальной скоростью вращения до 3100 об/мин.

Улучшенная компоновка микроканалов обеспечивает оптимальный поток охлаждающей жидкости, а толстое медное основание обеспечивает очень плотное прилегание к корпусу процессора. Передняя часть помпы имеет новый дизайн с эффектом бесконечного зеркала, при котором проецируются две световые петли для завораживающего визуального эффекта. Кроме того, в корпуса помпы расположена вращающаяся пластина с логотипом. Для пользователей, которым нужна полная настройка, предоставляется дополнительная заглушка для собственного дизайна.

Входящие в комплект вентиляторы Deepcool FC120 с гидродинамическим подшипником (FDB) PWM настроены для превосходного охлаждения радиаторов СВО, обеспечивая при этом повышенное статическое давление и низкий уровень шума, при полной нагрузке составляющий всего 32,9 дБ(А). Срок службы вентиляторов составляет 50000 часов. Вентиляторы FC120 также оснащены инновационным общим кабелем, в котором объединены кабели управления ARGB и кабели управления вращением вентиляторов. Установка кулеров выполняется быстро и легко благодаря монтажным кронштейнам новой конструкции. Заявлена совместимость с сокетами: Intel и AMD LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 /AM5/AM4.

СВО серии LS уже доступны в продаже. Белые версии LS520 и LS720 появятся в августе. На все продукты распространяется пятилетняя гарантия. LS320 продается за 82,99 доллара, версия LS520 оценена в 119,99 долларов, а LS720 за 149,99 долларов.