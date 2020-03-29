Deepcool представила водяное охлаждение для процессора Deepcool Castle 280EX

Водяное охлаждение Deepcool Castle 280EX имеет два вентилятора размером 140 мм. Как и предыдущие версии серии Castle EX, водянка Deepcool Castle 280EX оснащена запатентованной технологией Deepcool, предотвращающей утечку.

Насос приводится в действие мощным 3-фазным двигателем x-life с рабочим колесом для нагнетания давления, которая увеличивает производительность и тихую работу. Медная микроканальная пластина оснащена уменьшенным количеством ребер, что способствует эффективному рассеивания тепла по сравнению с предыдущими версиями.

Вентиляторы TF140 S имеют RGB подсветку которая управляется программным обеспечением от материнской платы, либо через контроллер Deepcool RGB. Водяное охлаждение Deepcool Castle 280EX совместима с настольными разъемами AMD и Intel. Стоимость и доступность не известна.