Deepcool выпускает процессорные кулеры AIO серии LS

Deepcool анонсирует три новых универсальных жидкостных кулера для процессоров серии Deepcool LS: LS320 (120 мм), LS520 (240 мм) и LS720 (360 мм). В процессорных кулерах Deepcool серии LS используется конструкция насоса 4-го поколения, которая обеспечивает превосходную эффективность охлаждения благодаря мощному 3-фазному двигателю со скоростью вращения 3100 об/мин и улучшенному микроканалу для оптимального потока охлаждающей жидкости.

Предустановленные вентиляторы Deepcool FC120 с технологией последовательного подключения, упрощают прокладку кабелей. Вентиляторы можно соединить вместе и обеспечить функциональность и синхронизацию. Вентиляторы Deepcool FC120 настроены на превосходное охлаждение радиаторов, обеспечивая при этом превосходную бесшумную работу и повышенное статическое давление. Deepcool FC120 оснащен гидродинамическим подшипником, рассчитанным на 50 000 часов работы.

Кулеры отличаются новым дизайном водоблока с эффектом бесконечного зеркала с ARGB. На все продукты предоставляется 5-летняя гарантия.

Цена линейки Deepcool серии LS начинается от 89 долларов за версию Deepcool LS320 (120 мм), стоимость Deepcool LS520 (240 мм) составляет 109 долларов, а Deepcool LS720 (360 мм) обойдется в 139 долларов.
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