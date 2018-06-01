Deepcool выпускают Maelstrom 240 с RGB подсветкой

Deepcool выпускает RGB версию Maelstrom 240RGB. Maelstrom 240RGB, основан на обычной версии, но отличается только RGB подсветкой, которая значительно улучшает визуальный эффект сборки.

Maelstrom 240RGB сохранила все основные характеристики обычной Maelstrom 240. Maelstrom 240RGB предлагает превосходную элегантность для охлаждения вашего процессора и удовлетворения ваших эстетических желаний. Управление RGB эффектами теперь может быть реализовано либо контроллером (в комплекте), либо программным обеспечением, если материнская плата поддерживает RGB SYNC.Доступность в июне 2018 годаMSRP: $ 74,99 USD, € 74,99 EUR (с учетом НДС), £ 69,99 GBP (с учетом НДС)