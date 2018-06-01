Deepcool выпускают Maelstrom 240 с RGB подсветкой

Deepcool выпускает RGB версию Maelstrom 240RGB. Maelstrom 240RGB, основан на обычной версии, но отличается только RGB подсветкой, которая значительно улучшает визуальный эффект сборки.
Доступность в июне 2018 года
MSRP: $ 74,99 USD, € 74,99 EUR (с учетом НДС), £ 69,99 GBP (с учетом НДС)
Maelstrom 240RGB сохранила все основные характеристики обычной Maelstrom 240. Maelstrom 240RGB предлагает превосходную элегантность для охлаждения вашего процессора и удовлетворения ваших эстетических желаний. Управление RGB эффектами теперь может быть реализовано либо контроллером (в комплекте), либо программным обеспечением, если материнская плата поддерживает RGB SYNC.
Доступность в июне 2018 года
MSRP: $ 74,99 USD, € 74,99 EUR (с учетом НДС), £ 69,99 GBP (с учетом НДС)