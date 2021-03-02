Дефицит полупроводников не ударит по смартфонам

Некоторое время назад появилась информация о том, что из-за дефицита полупроводников стоимость смартфонов тоже может вырасти, как это случилось с видеокартами и игровыми консолями. Однако источник, близкий к индустрии чипсетов для смартфонов, заявил, что у производителей мобильных телефонов нет крайней нехватки чипов на текущий момент. Другими словами, отсутствует риск того, что смартфоны закончатся из-за нехватки полупроводников. Более того, Oppo заявила, что ее текущие поставки чипов и связанного с ними сырья из ее цепочки поставок ограничены, но с ее текущими запасами она все еще может гарантировать производство своих смартфонов. Вероятно, пока что переживать о повышении цен на смартфоны не обязательно, всё под контролем.

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