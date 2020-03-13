Dell Alienware AW2521HF с поддержкой AMF FreeSync и NVIDIA G-Sync поступил в продажу

Dell анонсировал игровой монитор Alienware AW2521HF - 2 января на CES 2020. Тогда еще не было сертификации на совместимость NVIDIA G-Sync, но теперь, когда модель доступна для покупки, она официально сертифицирована как поддерживающая оба NVIDIA G-Sync и AMD Radeon FreeSync. Монитор стоит около 500 долларов США.

Alienware AW2521HF оснащен 25-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 1920 x 1080 пикселей и углами обзора 178 градусов. Яркость модели составляет 400 кд / м², а контрастность - 1000: 1, также дисплей покрывает 99% цветового пространства sRGB.

Производитель указывает время отклика GTG 1 мс в экстремальном режиме, 2 мс в сверхбыстром режиме и 4 мс в быстром режиме, и также монитор поддерживает частоту обновления до 240 Гц.

Монитор предлагает множество вариантов подключения: концентратор USB 3.0 с четырьмя выходными портами (тип A), один из которых поддерживает зарядку. Кроме того, монитор имеет входящий порт USB Type-B 3.0. Разъем 3,5 мм предназначен для подключения наушников или внешних динамиков, и модель поставляется с двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2.