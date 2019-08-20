Dell S3220DGF в стильном корпусе

Официально представлен новый игровой монитор Dell S3220DGF, который выделяется на фоне основных конкурентов своим достаточно продвинутым дизайном и классными функциями. Начнем с того, что у данного монитора диагональ дисплея достигает 31,5 дюймов при разрешении 2560 на 1440 точек. Да, это не 4К монитор и у него есть свои недостаточно, но, с другой стороны, за данную новинку просят всего 600 долларов. Это крайне достойное решение, которое за свои деньги предоставляет вам целую тьму возможностей для игр в высоком разрешении. За эти деньги найти что-то более крутое точно не получится, да и с таким дизайном на рынке просто ничего нет. Это фирменный стиль компании и никто другой его перенять так и не смог, к сожалению, или к счастью.