Dell UltraSharp U3219Q для профессионалов

Официально представлен профессиональный монитор Dell UltraSharp U3219Q, который будет отлично помогать в работе дизайнерам, журналистам, всевозможным работникам с видео и так далее. Это очень крутое решение с диагональю 32 дюйма и разрешением 4К — можно разместить много контента на одной площади и получить комфортное рабочее место. Конечно, такого рода продукция обычно стоит больших денег и не всегда подходит обычным пользователям. Пока что стоимость Dell UltraSharp U3219Q никто не называет, но можно быть уверенным в том, что это гаджет не для массового потребителя. Хотя, в последнее время 4К стал более доступным форматом и через пару лет подобные варианты будут стоять практически у каждого второго пользователя. Сейчас же можно посмотреть на шикарный дизайн и возможности нового устройства.