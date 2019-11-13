Dell Ultrasharp UP2720Q с встроенным колориметром

Dell Ultrasharp UP2720Q, первым 27-дюймовым UHD-монитором со встроенным колориметром. Разрешение экран 3 840 x 2160 пикселей, плотность пикселей составляет 163 PPI. Dell использует панель IPS, с максимальной яркостью 250 кд/м², максимальный диапазон контрастности указан в 1300: 1.

Монитор оборудован разъемами DisplayPort 1.4, есть также два интерфейса HDMI 2.0 и два порта Thunderbolt 3. Дисплей может быть отрегулирован как по высоте, так и по наклону, а также может имеет функцию поворота. Dell Ultrasharp UP2720Q поступит в продажу с 15 января 2020 года. Подробной информации о цене Dell пока нет.