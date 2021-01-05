Dell представила 5К-монитор

У Dell нет проблем с недостатком различных мониторов для работы или игр, но новый 40-дюймовый изогнутый монитор UltraSharp 40 WUHD выделяется среди новинок, представленных на текущий момент на рынке. Судя по всему, это первый в мире 40-дюймовый сверхширокоугольный изогнутый монитор с разрешением 5K. Он не такой широкий, как некоторые другие популярные экраны, которые мы видели в последние месяцы, но все же обещает значительный прирост эффективности при работе или в развлечениях. Конечно, у данного монитора разрешение меньше, чем Apple Pro Display XDR с его колоссальной панелью 6016 x 3384, но, с другой с тороны, он гораздо дешевле, поскольку Dell сообщает, что он будет стоить 2099 долларов. Это в три раза дешевле, чем аналог от Apple.

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