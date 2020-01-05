Dell представила два монитора для дизайнеров

Dell выпустила два новых монитора для художников и дизайнеров, работающих с цветом и графикой. Два монитора, две диагонали 25 и 27 дюймов. Обе эти модели имеют антибликовое покрытие и откалиброваны на заводе для лучшего изображения цветов в различных условиях.

Модели построены на матрице IPS, с якростью 350 кд/м² и максимальной контрастностью 1000: 1 и 1300: 1 (у модели U2720Q USB-C). Разрешение монитора U2520Q составляет 2560 x 1440, а у U2720Q USB-C 3840 x 2160. 25 дюймовая модель отображает 16,78 миллионов цветов, в то время как у 27 дюймовой до 1,07 млрд. Оба дисплея могут воспроизводить 95% цветовой гаммы DCI-P3 и 99% цветового пространства sRGB.

Модели обеспечивают широкие возможности для подключения нескольких мониторов. Они оснащены портом DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и входом USB Type-C. DisplayPort имеет выход DisplayPort MST, позволяющий последовательно подключаться к другому дисплею. Оба монитора станут доступны 30 января.