Dell представила игровой монитор S2721DGF с частотой 165 Гц

Компания Dell представила 27 дюймовый игровой монитор S2721DGF.

Новинка разработана по технологии IPS-панели c разрешением экрана 2560х1440 пикселей. Экран получил частоту обновления изображения 165 герц и время отклика GtG до 1 мс.

Монитор Dell S2721DGF поддерживает технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

Доступны интерфейсы подключения 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 4 × USB 3.0 и разъем аудио 3,5 мм. Также монитор получил набор функции таких как: таймер, счетчик FPS и стабилизатор тени, который регулирует значения контрастности и гаммы для улучшения видимости в темных областях.

Игровой монитор Dell S2721DGF поступит в продажу в августе 2020 года по цене 570 долларов.