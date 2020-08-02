Dell представила игровой монитор S2721DGF с частотой 165 Гц

Новинка разработана по технологии IPS-панели c разрешением экрана 2560х1440 пикселей. Экран получил частоту обновления изображения 165 герц и время отклика GtG до 1 мс.
Монитор Dell S2721DGF поддерживает технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.
Доступны интерфейсы подключения 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 4 × USB 3.0 и разъем аудио 3,5 мм. Также монитор получил набор функции таких как: таймер, счетчик FPS и стабилизатор тени, который регулирует значения контрастности и гаммы для улучшения видимости в темных областях.
Игровой монитор Dell S2721DGF поступит в продажу в августе 2020 года по цене 570 долларов.