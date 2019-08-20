Dell представила монитор AW2720HF

Бренд Alienware, который является дочерним предприятием компании Dell, представил новый игровой монитор под названием AW2720HF, который не только выглядит очень стильно и дорого, но и обладает целым рядом технических особенностей. Например, у новинки изогнутый экран, что позволяет вам не переживать о том, что даже при большой диагонали вы не сможете охватить всю площадь экрана одним взором. Правда, в данном случае при диагонали в 27 дюймов данное новшество не кажется очень уж полезным, так как диагональ не очень то и большая. Зато есть еще и частота обновления экрана в 240 герц, что для современных мониторов очень даже привлекательный параметр. Жаль только, что стоимость монитора пока что никто не называет. Но, мы подождем.