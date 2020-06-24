Dell представила новые 27-дюймовые игровые мониторы S2721DGF и Dell S2721HGF

Dell представила два новых 27-дюймовых игровых монитора .

Монитор Dell S2721DGF

Dell S2721DGF оснащен панелью QHD IPS, которая обеспечивает коэффициент статической контрастности 1000: 1, покрывает 98% цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400. Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и совместим с NVIDIA G-Sync.

Частота обновления достигает 165 Гц, время отклика равно 1 мс GTG. Dell S2721DGF имеет два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, выходной порт USB 3.0, входной порт USB 3.0, разъемы для аудиовхода и аудиовыхода. Доступна по цене от 569,99 долларов США и поступит в продажу 28 июля.

Монитор Dell S2721HGF

Dell S2721HGF построен на изогнутой панели дисплея FHD VA с коэффициентом статической контрастности 3000: 1, яркостью 350 нит, кривизной 1500R, охватом цветового пространства NTSC 83%, временем отклика GTG 4 мс.

Монитор совместим с NVIDIA G-Sync и поддерживает AMD FreeSync Premium с частотой обновления до 144 Гц. Возможности подключения этой модели ограничены двумя парами портов HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, разъемом для наушников. Данная модель доступна по цене 279,99 долларов США и поступит в продажу 21 августа.

Комментарии и отзывы Dell S2721DGF и Dell S2721HGF
Обзоры:
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV2760. Решение для офисаПредварительный обзор EIZO FlexScan EV2760. Решение для офиса
Предварительный обзор MSI Optix G241. Отличный мониторПредварительный обзор MSI Optix G241. Отличный монитор
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Новости:
AOC CU34P2A готовится к релизу

На рынке очень много различных ноутбуков, созданных специально для работы в офисе или для корпоративного ...
ViewSonic CDE20 с разрешением 4К

Официально представлены новые презентационный панели ViewSonic CDE20, которые представлены сразу в нескол...
Игровой монитор Dell S2721HGF оценен в $280

Компания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов двумя 27-дюймовыми моделями: Dell S2721HGF и Dell S...
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Лучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USBЛучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USB
Обзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - RehydratedОбзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймов...
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовВ рамках «Лаборатории» мы проводили тесты Philips 245E1S, недорогого монитора с поддержкой 2К-разрешения ...
В 2020 году продажи смартфонов достигнут...
В 2020 году продажи смартфонов достигнутАналитики CCS Insight считают, что мировой спрос на мобильные телефоны в 2020 году будет почти на четверт...
TEAMGROUP выпустила новую USB-флешку Spa...
TEAMGROUP выпустила новую USB-флешку SpaTEAMGROUP расширила свой ассортимент накопителей добавив два новых продукта. Флеш-карта Spark RGB доступн...
Смартфон Redmi 10X получит систему оптич...
Смартфон Redmi 10X получит систему оптичКомпания Redmi поделилась очередной порцией подробностей о потенциальном бестселлере Redmi 10X, который б...
Летняя распродажа AliExpress. Amazfit Bi...
Летняя распродажа AliExpress. Amazfit BiНедавно стартовала глобальная акция, в ходе которой на AliExpress можно приобрести море классной электрон...
Лучший SSD формата m.2. Western Digital ...
Лучший SSD формата m.2. Western Digital Выбор твердотельного накопителя — очень важный вопрос, который гложет многих пользователей. Какую модель ...
Стартовали продажи смартфона Huawei P Sm...
Стартовали продажи смартфона Huawei P SmКомпания Huawei добавила к своему ассортименту смартфонов новую модель Huawei P Smart S. Смартфон официал...
Компания XMG представила ноутбук APEX 15...
Компания XMG представила ноутбук APEX 15Компания XMG представила новые ноутбуки для геймеров серии APEX 15. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen...
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя ...
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя В центре внимания сегодня внешняя батарейка HIPER RPX10000, предлагающая поддержку технологии быстрой зар...
QNAP выпустила NAS-накопитель TS-230 с д...
QNAP выпустила NAS-накопитель TS-230 с дКомпания QNAP выпустила стильный NAS-накопитель TS-230 для домашнего использования. Устройство окрашено в...
Представлен недорогой смартфон Samsung G...
Представлен недорогой смартфон Samsung GСегодня на рынке был анонсирован ещё один недорогой смартфон с большой батареей - Samsung Galaxy M11. Нов...
Sony выделила средства на поддержку пост...
Sony выделила средства на поддержку постПо всему миру все больше и больше новостей связанных с вирусом COVID-19. Но есть и хорошие новости. Они г...
Обзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - RehydratedОбзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
Обзор Tigear Velo. Велозамок со сканером пальцаОбзор Tigear Velo. Велозамок со сканером пальца
Обзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4КОбзор Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (NE6208TS20LC-150A). Флагманская видеокарта для 4К
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 годаОбзор Creative Sound BlasterX AE-5 Plus. Лучшая PCI звуковая карта 2020 года
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor