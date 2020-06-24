Dell представила новые 27-дюймовые игровые мониторы S2721DGF и Dell S2721HGF

Dell представила два новых 27-дюймовых игровых монитора .

Монитор Dell S2721DGF

Dell S2721DGF оснащен панелью QHD IPS, которая обеспечивает коэффициент статической контрастности 1000: 1, покрывает 98% цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400. Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro и совместим с NVIDIA G-Sync.

Частота обновления достигает 165 Гц, время отклика равно 1 мс GTG. Dell S2721DGF имеет два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, выходной порт USB 3.0, входной порт USB 3.0, разъемы для аудиовхода и аудиовыхода. Доступна по цене от 569,99 долларов США и поступит в продажу 28 июля.

Монитор Dell S2721HGF

Dell S2721HGF построен на изогнутой панели дисплея FHD VA с коэффициентом статической контрастности 3000: 1, яркостью 350 нит, кривизной 1500R, охватом цветового пространства NTSC 83%, временем отклика GTG 4 мс.

Монитор совместим с NVIDIA G-Sync и поддерживает AMD FreeSync Premium с частотой обновления до 144 Гц. Возможности подключения этой модели ограничены двумя парами портов HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, разъемом для наушников. Данная модель доступна по цене 279,99 долларов США и поступит в продажу 21 августа.