Представлен 360-Гц монитор ASUS ROG Swift PG34WCDN

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделями ROG Swift PG27UCWM и PG34WCDN, которые основаны на OLED-панелях. PG34WCDN характеризуется 34-дюймовой изогнутой QD-OLED матрицей с разрешением 3440:1440 точек, радиусом кривизны 1800R, расположенными в линию субпикселями для повышения чёткости текста, глубиной цвета 10 бит, показателем Delta E менее 2, частотой обновления 360 Гц и покрытием BlackShield Film для глубокого чёрного цвета при ярком освещении.

ROG Swift PG27UCWM отличается 27-дюймовой WOLED-панелью 4-го поколения с разрешением 4K UHD, частотой обновления 240 Гц, режимом с разрешением Full HD и кадровой частотой 480 Гц, а также отсутствуем плёнки BlackShield Film. Цены и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.