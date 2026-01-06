HyperX представила серию игровых мониторов Omen

Сегодня на выставке CES 2026 компания HyperX, которая является дочерним брендом HP, официально представила целую линейку игровых ноутбуков. Самым доступным из трёх представленных QD-OLED-мониторов стал HyperX Omen OLED 27q. Это 27-дюймовая модель с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц, поддержкой переменной частоты обновления, совместимостью с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Монитор оснащён входом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1 и разъёмом для наушников. Следом идёт более продвинутая 27-дюймовая модель Omen 27qs, которая получила частоту обновления 500 Гц и стала первым монитором HP с новым фирменным обозначением HyperX ProLuma, указывающим на заводскую калибровку цвета.

Среднее значение Delta E здесь ниже 1, благодаря чему монитор должен обеспечивать более точную цветопередачу, чем Omen 27q и большинство моделей, заявляющих Delta E менее 2. Также HP готовит к выпуску изогнутый ультраширокий QD-OLED под названием Omen OLED 34 дюйма. Это дисплей формата 21:9 с разрешением 3440х1440 пикселей, частотой обновления 360 Гц и ценой 1199 долларов. Как и Omen 27qs, он оснащён калибровкой HyperX ProLuma, отдельной кнопкой KVM и сертификацией VESA ClearMR 21000. Набор портов здесь обещают очень богатый. Примечательно, что хотя эти мониторы явно нацелены на геймеров, производитель постоянно делает акцент на точности цветопередачи — обычно подобные универсальные решения встречаются предельно редко.
