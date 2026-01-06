HyperX представила серию игровых мониторов Omen

Среднее значение Delta E здесь ниже 1, благодаря чему монитор должен обеспечивать более точную цветопередачу, чем Omen 27q и большинство моделей, заявляющих Delta E менее 2. Также HP готовит к выпуску изогнутый ультраширокий QD-OLED под названием Omen OLED 34 дюйма. Это дисплей формата 21:9 с разрешением 3440х1440 пикселей, частотой обновления 360 Гц и ценой 1199 долларов. Как и Omen 27qs, он оснащён калибровкой HyperX ProLuma, отдельной кнопкой KVM и сертификацией VESA ClearMR 21000. Набор портов здесь обещают очень богатый. Примечательно, что хотя эти мониторы явно нацелены на геймеров, производитель постоянно делает акцент на точности цветопередачи — обычно подобные универсальные решения встречаются предельно редко.