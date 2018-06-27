Dell представила пять новых мониторов

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов для бизнес-сферы пятью моделями: P2219H, P2319H, P2419H, P2419HC и P2719H. Диагонали равны 21,5, 23, 23,8, 23,8 и 27 дюймам. Новинки характеризуются IPS-матрицами с разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс и концентратором USB. Модель на 27 дюймов имеет яркость 300 кд/м2,а остальные – 250 кд/м2. Все мониторы, кроме P2419HC, получили цифровые интерфейсы DisplayPort и HDMI, а также аналоговый разъём D-Sub. Модель P2419HC оснастили разъёмом HDMI, двумя коннекторами DisplayPort и симметричным портом USB Type-C. Стоит отметить гибко регулируемую подставку. Мониторы будут продаваться по цене от 190 до 280 долларов.