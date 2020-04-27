Dell расширяет линейку UltraSharp двумя мониторами U2421HE и U2721DE

Компания Dell планирует расширить линейку UltraSharp представив два новых монитора U2421HE и U2721DE. Мониторы официально не анонсированы, но уже есть некоторые технические характеристики.

Модели U2421HE и U2721DE по многим характеристикам идентичны, время отлика 8 мс, частота обновления экрана 60 Гц, контрастность 1000: 1. Широкие углы обзора 178 градусов и глубина цвета 16,7 миллионов цветов. Оба монитора покрывают 99% цветовой гаммы sRGB и 85% цветовой гаммы DCI-P3. Dell UltraSharp U2421HE и U2721DE поставляются с заводской калибровкой.

Dell UltraSharp U2421HE 24-дюймовая модель с разрешением FullHD (1920x1080p). U2721DE это 27-дюймовая IPS-панель с разрешением QHD (2560x1440p). Подставка мониторов регулируется по высоте, наклону, поворота и можно использовать в портретном режиме. Возможности подключения: DisplayPort 1.4, порт HDMI 1.4, два разъема DisplayPort 1.4, четыре USB 3.0 Type-A, порт RJ45 и разъем USB 3.1 Type-C. Мониторы оснащены последними технологиями улучшения изображения.

Информация о ценах и наличии еще не известна.
Комментарии и отзывы Dell UltraSharp U2421HE и U2721DE
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