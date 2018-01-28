Dell ультратонкий монитор 24-дюйма S2419HM и 27-дюймовый S2719DM

Dell представила два новых монитора, которые характеризуются очень тонким дизайном, спецификации тоже неплохие. Ультратонкий монитор Dell 24 (S2419HM) и ультратонкий монитор Dell 27 (S2719DM) в самой толстой точке имеют толщину 29 миллиметров, а самая тонкая точка - 5,5 мм.Обе модели поддерживают воспроизведение HDR-контента. S2419HM имеет 23,8-дюймовый экран с максимальным разрешением 1920 x 1080. S2719DM - это 27-дюймовый экран с максимальным разрешением 2560 x 1440 пикселей. Частота обновления составляет 60 Гц, соотношение сторон составляет 16: 9, а коэффициент контрастности - 1000: 1. Угол обзора составляет 178 градусов.

Однако эти дисплеи имеют максимальную яркость 400 кд / м2, однако они указаны как разрешение максимальной яркости 600 кд / м2. Другие общие функции включают более 99 процентов цветовой гаммы sRGB и 85 процентов цветовой гаммы DCI-P3, которые могут отображаться. Обе модели HDR-ready, S2719DM имеет сертификат VESA DisplayHDR 400. Это означает, что интенсивность света составляет не менее 400 нит. S2419HM имеет ту же подсветку (LED), что делает непонятным, почему нет сертификации для этой модели. Есть два HDMI-в 2.0 порта, подключение питания и аналоговый линейный выход 2.0 (гнездо 3,5 мм). Ножка S2419HM и S2719DM может наклоняться на пять градусов и на 21 градус. Оправы очень тонкие.

S2419HM и S2719DM будут доступны во всем мире с 30 января. В США 23,8-дюймовая версия стоит 299,99 долларов, а 27-дюймовая модель обойдется в 499,99 доллара. Компания обещает позже европейскую цену.