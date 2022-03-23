Dell выпустила 165-Гц монитор G2723HN

Компания Dell выпустила монитор G2723HN. В нем используется панель Fast IPS с разрешением FHD, временем отклика G2G 1 мс и частотой обновления 165 Гц.

8-битная панель имеет типичную яркость 350 нит, а коэффициент контрастности оценивается в 1000:1, что позволяет ей покрывать 99% спектра sRGB. Dell G2723HN поддерживает технологию AMD FreeSync, кроме того монитор совместим с NVIDIA G-Sync. Имеется встроенный режим TUV с низким уровнем синего света, который устраняет мерцание и уменьшает синий свет, не влияя на точность цветопередачи. Варианты подключения включают 2 порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и аудиоразъем 3,5 мм. Входящая в комплект подставка несколько ограничена, позволяя регулировать только наклон.

Цена Dell G2723HN составляет около 229,99 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей).