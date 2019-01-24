Dell выпустила 75-дюймовую 4K сенсорную шуольную доску

Dell анонсировала новый экран, но он больше похож на гигантский телевизор, чем на монитор. Интерактивный сенсорный монитор Dell 75 4K, или C7520QT, представляет собой массивную 75-дюймовую сенсорную панель 4K IPS, которая была разработана, чтобы сделать обучение более интерактивным процессом. Он отлично подходит для совместной работы, так как его поддержка 20-точечного Multi-Touch означает, что несколько пользователей смогут работать над ним одновременно.

Экран имеет антибликовое покрытие и защиту от пятен, что должно помочь улучшить четкость изображения и уменьшить отвлекающие факторы в конференц-зале или классе. Дисплей также имеет функцию «Dell Screen Drop», которая, является первой в мире функцией, улучшающей доступность для пользователей разного роста. Пользователи могут использовать кнопки на боковой панели дисплея, чтобы легко поднимать или опускать экран.

Интерактивный сенсорный монитор Dell 75 4K будет продаваться с 30 апреля по цене $5999 и будет поставляться с двумя пассивными стилусами.