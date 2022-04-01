Dell выпустила обновленный монитор UltraSharp 30

Также имеется выход DP для последовательного подключения ко второму дисплею, восходящий порт USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и нисходящий порт USB-C 3.2 Gen 2 с подачей питания 15 Вт. Кроме того, есть четыре порта USB-A 3.2 Gen 2, один из которых поддерживает стандарт Battery Charging 1.2. Есть порт RJ45 для подключения к Ethernet при использовании ноутбука или аналогичного устройства, а также аудиовыход 3,5 мм.
Панель типа IPS имеет номинальную яркость 400 кд/м² и контрастность 1000:1, а также 100-процентный охват sRGB и 95-процентный цветовой охват DCI-P3. Поскольку это офисный дисплей, частота обновления составляет 60 Гц, а время отклика — 8 мс или 5 мс в быстром режиме.