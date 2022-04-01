Dell выпустила обновленный монитор UltraSharp 30

Одним из самых популярных ЖК-мониторов Dell был Dell UltraSharp 30, и теперь компания вернула его, под новой моделью U3023E. Это по-прежнему монитор с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560x1600, но общий дизайн был обновлен: он отличается более тонкими рамками и более тонкой конструкцией, слегка переработанной подставкой и более светлой цветовой палитрой. Однако настоящие изменения произошли под корпусом, поскольку это один из самых полнофункциональных дисплеев, когда-либо созданных, когда речь идет о подключении. Входы дисплея состоят из порта HDMI 1.4, порта DisplayPort 1.4 и порта USB-C с альтернативным режимом DP 1.4, а также USB PD на 90 Вт.

Также имеется выход DP для последовательного подключения ко второму дисплею, восходящий порт USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и нисходящий порт USB-C 3.2 Gen 2 с подачей питания 15 Вт. Кроме того, есть четыре порта USB-A 3.2 Gen 2, один из которых поддерживает стандарт Battery Charging 1.2. Есть порт RJ45 для подключения к Ethernet при использовании ноутбука или аналогичного устройства, а также аудиовыход 3,5 мм.

Панель типа IPS имеет номинальную яркость 400 кд/м² и контрастность 1000:1, а также 100-процентный охват sRGB и 95-процентный цветовой охват DCI-P3. Поскольку это офисный дисплей, частота обновления составляет 60 Гц, а время отклика — 8 мс или 5 мс в быстром режиме.