Демонстрационное видео Moto G8

Популярный сайт Lakster OnLeaks опубликовал видео CAD-модели Moto G8, которое позволяет нам взглянуть на смартфон с разных сторон и показать, что его дизайн будет похож на Motorola One Vision.

Основным отличием Moto G8 от One Vision является дополнительная камера на задней панели телефона G-series. Тем не менее, One Vision поставляется с основным датчиком 48 Мп, в тройной камере Moto G8 установлено три 12 Мп датчика. Moto G8 будет поставляться с 6,2-дюймовым дисплеем, как One Vision, но другие технические характеристики на данный момент пока неизвестны.