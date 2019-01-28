Демонстрационное видео смартфона APEX 2019 vivо

Наконец показали концептуальный телефон без отверстий в живую, смартфон APEX 2019 vivо.

В телефоне APEX нет кнопок, поэтому он использует всегда включенный дисплей, чтобы отмечать, где находятся сенсорные боковые «кнопки». Только клавиша Power имеет небольшой выступ, так что вы можете почувствовать их, не глядя. Однако наиболее впечатляющим является считыватель отпечатков пальцев на дисплее, который охватывает практически весь дисплей. APEX 2019 vivo оснащен чипсетом Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. В нем есть почти все, единственное, чего не хватает - это селфи-камеры.