Демонстративное видео складного смартфона от Xiaomi

Появилось новое видео складного устройства Xiaomi. На этот раз соучредитель и президент компании Лин Бин, продемонстрировал его перед камерой.

В раскрытом состоянии дисплей имеет соотношение сторон 3:2. Лин Бин прокручивает видео приложение и складывает дисплей обратно. Интерфейс может быстро переключается в правильный режим отображения, что вероятнее всего потребовало много работы для программного обеспечения с Android. Одной из важной фишкой является то , что кнопка питания находится на верхней части устройства, когда оно расположено в портретной ориентации. Судя по складкам и вмятинам, которые видно на дисплее на протяжении всего видео, у Xiaomi еще много работы, прежде чем этот продукт будет готов к массовому производству.