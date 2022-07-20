Digma представила универсальный монитор DM-MONB2401

Компания Digma представляет новый монитор DM-MONB2401, предназначенный как для домашнего, так и для офисного использования.

Внешний вид монитора продуман до мелочей. Он выглядит стильно и лаконично в матовом черном цвете. Тонкие линии безрамочного экрана гармонируют с изящной подставкой, придавая монитору выраженные и запоминающиеся черты. Устройство поддерживает изменение угла наклона VESA крепления, благодаря этому можно подобрать наиболее удобное положение экрана на столе или установить монитор на стене. На задней панели монитора предусмотрен ряд клавиш для изменения основных параметров. Есть порты HDMI, Display Port, VGA.

Digma DM-MONB2401 оснащен 23,8-дюймовый экран с VA-матрицей и разрешением 1920 х 1080 пикселей, обеспечивающим комфортную плотность пикселей и отличную детализацию. Охват палитры экрана подходит для отображения насыщенных и ярких цветов без искажений. Дисплей с широкими углами обзора в 178 градусов и соотношением сторон экрана 16:9 удобен при работе с таблицами, изображениями и для просмотра видео.

Монитор может похвастаться временем отклика в 9 мс вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync и частотой обновления до 75 Гц транслирует плавное изображение без разрывов и шлейфов.

Помимо монитора Digma DM-MONB2401 в линейке представлены еще две модели: DM-MONB2202 и DM-MONB2203. Диагональ экрана у новинок 21.5", разрешение составляет 1920×1080. Digma DM-MONB2202 выделяется частотой обновления экрана в 75 Гц и временем отклика в 5 мс. DM-MONB2203 имеет показатели в 60 Гц и 9 мс соответственно.

Представленные мониторы уже поступили в продажу в России.
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