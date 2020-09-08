Представлен Dimensity 1000C представила первый телефон 5G на базе MediaTek для США.

Это интегрированная в 5G SoC со смешанным дуплексом 5G-CA для более высоких средних скоростей и бесшовной передачи обслуживания между двумя областями подключения 5G на уровне покрытия. Он также поддерживает смешанный дуплекс TDD + FDD, TDD + TDD и FDD + FDD для операторов США.

7-нм чипсет включает четыре ядра процессора ARM Cortex-A77 и четыре энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц. Он также имеет большой общий кэш с малой задержкой для повышения производительности и энергоэффективности и пять ядер графического процессора ARM Mali-G57.

Другие новые функции включают поддержку аппаратного декодирования видео AV1 с видео Netflix и YouTube, поддержку двух независимых дисплеев, сверхбыстрые одиночные дисплеи с частотой 120 Гц до FHD + и 5-ядерный ISP с поддержкой HDR, который поддерживает до четырех одновременных камер, включая большие датчики 64 МП.