Dimensity 9400+ протестировали в мобильных играх

MediaTek официально представила новый флагманский чип Dimensity 9400+, и, как и ожидалось, его сразу начали сравнивать с топовым конкурентом — Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Новинка уже прошла ряд тестов, включая популярную игру Genshin Impact, на смартфоне Vivo X200s. На первый взгляд результаты впечатляющие — производительность у Dimensity 9400+ практически на уровне Snapdragon 8 Elite. Но если присмотреться внимательнее, то Qualcomm всё же выходит победителем — благодаря ряду критичных нюансов. Смартфон с Snapdragon 8 Elite — это Xiaomi 15 Pro. Он показал стабильные 59,9 FPS в Genshin Impact, потребляя 4,6 Вт энергии. Dimensity 9400+ выдал такой же FPS, но с немного меньшим энергопотреблением — 4,3–4,5 Вт. На первый взгляд — победа по энергоэффективности за MediaTek.

Но всё не так однозначно. Главный фактор — это параметр 1% low, то есть резкие падения FPS, который особенно важен в играх. У Snapdragon 8 Elite они составили 48,2 FPS (то есть наибольшее падение игра совершила до 48,2 FPS — ниже частота кадров не падала), тогда как у Dimensity 9400+ — всего 31,5 FPS, что означает провал на 53%. Это значит, что игровой процесс на Xiaomi 15 Pro будет гораздо стабильнее и приятнее в игровых задачах, чем на Vivo X200s, несмотря на схожие средние показатели FPS. Причины просадок у Dimensity 9400+ пока официально не комментируются. Но если посмотреть на предыдущую модель, Dimensity 9400, ситуация схожая. Это наводит на мысль о перегреве и троттлинге.
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