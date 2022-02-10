Динамическая тема Android 12 будет доступна всем смартфонам

«Поскольку в ближайшие пару месяцев появится все больше устройств на операционной системе Android 12, наши OEM-партнеры работают с нами, чтобы гарантировать, что ключевые API-интерфейсы дизайна, особенно в отношении динамического цвета, работают согласованно в экосистеме Android, чтобы разработчики могли быть спокойны, а пользователи могли извлечь выгоду из новой функции», — сказал в блоге Рохан Шах, менеджер по продуктам Android. Объявление Google следует за отчетом Android Police за эту неделю, в котором говорится, что динамические цветовые темы станут базовым бонусом для телефонов, получающих Android 12. «Ссылаясь на внутреннюю документацию Google, наш источник сообщает, что начиная с 14 марта Google будет требовать, чтобы все новые устройства на базе Android 12, представленные для одобрения Google Mobile Services (GMS), реализуют динамический механизм тем».