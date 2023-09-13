Динамический остров, 48 Мп и Type-C - Apple представила iPhone 15

На официальном мероприятии компания Apple представила смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus (они отличаются исключительно диагональю дисплея, все остальные характеристики у смартфонов идентичны). Главным нововведением смартфонов является наличие порта USB Type-C. Вероятно, пользователи достаточно долго ждали, когда iPhone перейдёт на широко распространённый стандарт USB Type-C вместо фирменного разъёма Lightning, который был впервые представлен 11 лет назад и с тех пор не менялся от слова совсем. В прошлом году компания Apple подтвердила, что переходит на USB Type-C в соответствии с требованиями Европейского союза, и iPhone 15 — первый iPhone, который переходит на этот стандарт. Ещё смартфон получил вместо чёлки динамический остров, который был представлен в прошлом году только в Pro-версиях смартфонов.

Самым заметным обновлением iPhone 15 и 15 Plus, не считая USB Type-C и Dynamic Island, является улучшенная система камер. Сенсор основной камеры стал 48-мегапиксельным, по сравнению с 12-мегапиксельным, который был установлен в предыдущем iPhone 14. Также появилась 12-мегапиксельная камера с зумом, хотя пока что качество снимков стоит ещё изучить. Впрочем, заплатить за данные нововведения придётся немало — цена iPhone 15 составляет от 799 долларов за модель с объёмом памяти в 128 ГБ, а iPhone 15 Plus —от 899 долларов за версию с объёмом памяти 128 ГБ. Оба устройства появятся в продаже 22 сентября, а предварительные заказы начнутся уже в эту пятницу.