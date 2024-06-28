Disney-версию Xiaomi Civi 4 Pro показали на фото

В сети появились живые фото представленного недавно специального издания смартфона Xiaomi Civi 4 Pro, посвященного мультфильму Disney "Белоснежка и семь гномов". Отметим специальную коробку, буклет, наклейки, чехол и, конечно, смартфон со стилизованной задней панелью. Что до характеристик устройства, то они остались прежними.

Смартфон оснащается 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой на 4184 мм2, 6,55-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 32 Мп и объективами с углом обзора 78° и 100°, тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Light Hunter 800 и оптика Leica Summilux), 50 Мп («портретник» с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также аккумулятором ёмкостью 4700 мАч.

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