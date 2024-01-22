Дисплей Galaxy S24 Ultra совершенно не бликует

Среди достаточно важных функций смартфона Galaxy S24 Ultra многие почему-то упускают весьма интересное решение от компании Samsung, которое показывает, что дисплей новых гаджетов компании совершенно не боится бликов — тогда как у конкурентов это весьма существенная проблема. Для наглядной демонстрации данной функции различные смартфоны текущего поколения разместили рядом с Galaxy S24 Ultra, и разница в их дисплеях просто огромная. У флагмана Samsung нет бликов на дисплее и он выглядит практически полностью чёрным, что на самом деле выглядит очень стильно и привлекательно. Данное отличие особенно заметно с активированным режимом Always On Display на iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra, так как в этом случае пользователь получает информацию о времени, но львиная доля дисплея работает в пассивном формате.

К сожалению, та же функция не попала в менее дорогие Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus, что указывает на то, что использование данное технологии требует от производителя дополнительных затрат. С другой стороны, Samsung могла эксклюзивно оснастить Galaxy S24 Ultra этой функцией, чтобы повысить его популярность, ведь в плане железа нововведений у нового флагмана просто нет — гаджет очень слабо отличается от смартфонов прошлого поколения. Вопрос только в том когда конкуренты смогут задействовать аналогичную технологию для нивелирования бликов на дисплее, потому что это явно не самая передовая и уникальная технология на современном рынке.
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