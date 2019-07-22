Дисплеи iPhone 2020 будут обновляется с частотой 120 Гц

Apple рассматривает возможность переключения частоты обновления 120 Гц / 60 Гц для моделей iPhone 2020 года. Пользователи сами смогут менять частоту дисплея в настройках.

Частота обновления на дисплее смартфона измеряет, сколько раз изображение на экране обновляется каждую секунду. Например, большинство неигровых смартфонов имеют частоту 60 Гц, что означает, что они обновляют экран 60 раз в секунду. Чем выше скорость, тем плавнее выглядит анимация.

Создание мобильного устройства с экраном, который обновляется с частотой 120 Гц, не будет новым для Apple. И 12,9-дюймовый, и 10,5-дюймовый планшеты iPad Pro, выпущенные в 2017 году, имеют то, что Apple называет дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Дисплеи ProMotion переключаются на 48 Гц для потокового видео. Это сделано для экономии заряда батареи. Единственная проблема заключается в том, что как только вы привыкнете к обновлению дисплея телефона на частоте 120 Гц, вы будете крайне разочарованы возвращением на частоту 60 Гц.

Учитывая, что у Apple уже есть товарный знак для такой функции компания будет использовать ее. По словам аналитика TF International Минг-Чи Куо, в следующем году мы увидим три iPhone с размерами экрана 6,7 дюйма, 6,1 дюйма и 5,4 дюйма. Все три телефона будут иметь OLED-дисплеи и поддерживать 5-миллиметровое соединение с частотой 5 ГГц и частотой до 6 ГГц. Они также будут иметь более тонкие рамки без зазубрин и поддерживать 5G.