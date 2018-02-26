Дисплей iPhone X Plus засветился на живых фото

Сетевые источники опубликовали живые фото, на которых, как утверждает источник изображен дисплей смартфона iPhone X Plus. Снимки были сделаны на производственном объекте LG Display во Вьетнаме, где стартовало производство пробной версии экранов iPhone X Plus. Напомним, что в прошлом году появилась информация о том, что LG будет поставлять OLED-панели для нового iPhone X. Согласно соглашению, корейский гигант должен отгрузить от 15 до 16 млн 6,5-дюймовых панелей во второй половине 2018 года. Что до самого фото, то на нем можно увидеть характерный вырез для системы камер TrueDepth. Сам вырез кажется чуть уже, чем в актуальном iPhone X.