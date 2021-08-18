Дисплей iQOO 8 Pro признан лучшим в мире

Авторитетная лаборатория DisplayMate поставила экрану смартфона iQOO 8 Pro оценку A+, признав его лучшим на рынке. В этом нет ничего удивительного, ведь смартфон первым получил дисплей AMOLED Samsung последнего поколения E5. Речь идет о 6,78-дюймовой панели с разрешением WQHD+, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета, цветовой гаммы P3, контрастностью 8000000:1, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Отмечается, что данный экран побил 14 рекордов. У предыдущего лидера рейтинга базе данных DisplayMate было 13 рекордов. Напомним, что iQOO 8 Pro появится в продаже в конце месяца по цене в 770 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы iQOO 8 Pro
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