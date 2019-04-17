Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.

Это 50-дюймовый дисплей который работает на программном обеспечении Surface Hub на более тонком экране чем предыдущая версия. Компания заявляет, что Surface Hub 2S будет иметь плотность пикселей как на планшете, каждый из которых будет иметь разрешение свыше 4K.

Благодаря удобной подставке вы сможете с легкостью перемещать его между помещениями. Он также оснащен 4K-камерой для четких видеочатов, а также набором микрофонов с восемью элементами для захвата каждого голоса в комнате. А если вам нужна абсолютная мобильность, также есть аккумулятор стоимостью 1400 долларов, который позволит вам работать без питания в течение нескольких часов. Также этот дисплей может работать в качестве интерактивной доски. Стоимость дисплея составляет 9000 долларов.