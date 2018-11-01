Дисплей смартфона OnePlus 6T получил размер на 6,28 дюйма

Дебютировал долгожданный флагман OnePlus 6T с 6,28-дюймовым экраном и разрешением 1080 на 2280 точек. В основе лежит процессор Snapdragon 845 и 6 Гбайт ОЗУ. На задней панели у камеры разрешение составляет 16 Мп и дополнительный сенсор на 20 МП с диафрагмой F/1.7. Что касается передней камеры, то она получила один датчик изображения на 16 МП, а диафрагма имеет величину F/2.0. Емкость аккумулятора равна 3700 мА.ч. В качестве ОС выступает девятая версия Android Pie с графической надстройкой Oxygen OS. Оценивается новинка OnePlus 6T от 550 долларов.