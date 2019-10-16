После того как компания Google представила свои флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL, старшую модель успели оценить специалисты DIsplayMate.

Дисплей смартфона Pixel 4 XL получил оценку А+, это самый наивысший балл. Теперь экран новинки можно считать один из лучших на рынке. Это первые устройства Google с экранами с частотой обновления 90 Гц. Производитель называет его Smoot Display.

По мнению специалистов DisplayMate по сравнению с Pixel 3, яркость дисплея увеличилась на 10%. Также повышено качество передачи цветов и улучшен режим энергосбережения.