Дизайн Coolpad COOL 20 Pro официально раскрыт на рендерах

Запуск Coolpad COOL 20 Pro в Китае запланирован на 1 декабря. В преддверии этого бренд официально представила дизайн телефона, показав его рендеры во всех цветах.

Предстоящий Coolpad COOL 20 Pro будет доступен в трех вариантах цвета, синий белый и черный. Кроме того, рендеры подтверждают, что устройство будет иметь плоскую рамку, как и новые iPhone.

На задней стороне смартфона также будет установлена ​​тройная L-образная камера с основным датчиком на 50 Мп, работающая от ArcSoft.

Согласно предыдущей информации, Coolpad COOL 20 Pro будет оснащен 6,59-дюймовым дисплеем FHD + 120 Гц с выемкой в ​​виде капли. Смартфон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 900.