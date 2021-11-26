Дизайн Coolpad COOL 20 Pro официально раскрыт на рендерах

Предстоящий Coolpad COOL 20 Pro будет доступен в трех вариантах цвета, синий белый и черный. Кроме того, рендеры подтверждают, что устройство будет иметь плоскую рамку, как и новые iPhone.
На задней стороне смартфона также будет установлена тройная L-образная камера с основным датчиком на 50 Мп, работающая от ArcSoft.
Согласно предыдущей информации, Coolpad COOL 20 Pro будет оснащен 6,59-дюймовым дисплеем FHD + 120 Гц с выемкой в виде капли. Смартфон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 900.