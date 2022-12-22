Дизайн Honor 80 GT полностью рассекречен

Компания Honor опубликовала изображение, демонстрирующее смартфон Honor 80 GT как спереди, так и сзади. Официальный релиз устройства запланирован на 26 декабря. Что до технических характеристик, смартфон получит OLED-экран с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и ШИМ с частотой 1920 Гц, топовую 4-нанометрую платформу первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти, поддержку проводной 66-Вт зарядки и тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения Sony IMX800.