Дизайн Honor 80 GT полностью рассекречен Компания Honor опубликовала изображение, демонстрирующее смартфон Honor 80 GT как спереди, так и сзади. Официальный релиз устройства запланирован на 26 декабря. Что до технических характеристик, смартфон получит OLED-экран с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и ШИМ с частотой 1920 Гц, топовую 4-нанометрую платформу первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти, поддержку проводной 66-Вт зарядки и тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения Sony IMX800. Компания Honor опубликовала изображение, демонстрирующее смартфон Honor 80 GT как спереди, так и сзади. Официальный релиз устройства запланирован на 26 декабря. Что до технических характеристик, смартфон получит OLED-экран с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и ШИМ с частотой 1920 Гц, топовую 4-нанометрую платформу первой половины этого года Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти, поддержку проводной 66-Вт зарядки и тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения Sony IMX800. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 17:21 . Продукт - Honor 80 GT

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