Дизайн Huawei Mate 30

Ранее в сети появились подробности о камере Mate 30 Pro. Она будет состоять из 40-мегапиксельного 1/1,5-дюймового модуля с изменяемой диафрагмой (f/1.6 — f/1.4) и «кино оптикой» для более качественной съемки видео, второго 40-мегапиксельного 1/1,7-дюймового сенсора с широкоугольным объективом с углом обзора 120 градусов, 8-мегапиксельного сенсора с перископным объективом для пятикратного оптического зума и ToF-сенсора для точного 3D-сканирования.Сзади смартфоны практически идентичны и обладают круглым блоком по центру под основную камеру. В нем находится три модуля и вспышка. Последняя у обычного Mate 30 круглая, а у Mate 30 Pro — квадратная. Сбоку от камер находится решётка, назначение которой пока не ясно. Это может быть дополнительный динамик или отверстие для охлаждения процессора. Под ним располагается ещё один датчик — предположительно, ToF-сенсор. Из особенностей дизайна можно выделить наличие дополнительной кнопки у Mate 30 Pro, тогда как у Mate 30 есть 3,5-мм аудиоразъем. Если верить представленным изображениям, внешне Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro будут очень похожи друг на друга. Оба аппарата получат практически безрамочный дисплей со встроенным сканером отпечатков и небольшим вырезом сверху, где разместится несколько сенсоров — возможно, система 3D-сканирования лиц. На снимках у «прошки» корпус более прямоугольный, тогда как обычный Mate 30 имеет немного округленную форму. О стоимости модели пока неизвестно.