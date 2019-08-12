Дизайн Redmi Note 8 и его функции

На верхнем торце корпуса отчётливо виден 3,5-мм аудиоразъём, прочие технические подробности об устройстве не сообщаются. Согласно ранним утечкам, Redmi Note 8 получит сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 (1/1,72 дюйма, размер пикселя — 0,8 мкм) с функцией ночной съёмки в режиме 16 Мп для увеличения светочувствительности камеры.В своём микроблоге в Weibo президент Xiaomi Лин Бин опубликовал фотографию, на которой засветился загадочный смартфон с фронтальной камерой, врезанной в круглое отверстие по центру верхней части дисплея. Инсайдеры уже предположили, что речь о неанонсированном Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камеройВскоре после анонса камеры смартфона Redmi Note 8 с 64-мегапиксельным сенсором в сети появилось первое «живое» фото будущей новинки. Источник утечки заслуживает доверия — им стал сам глава Xiaomi, который опубликовал снимок аппарата в социальной сети.