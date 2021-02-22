Дизайн Sony WF-1000XM4 слили в сеть

Недавно появилось новое изображение действительно беспроводных наушников Sony, которыми могут быть наушники WF-1000XM4. Фотография была размещена на Reddit, а дизайн наушников был раскрыт через упаковочную коробку. Согласно TheWalkManBlog, пользователь Reddit Key_Attention4766 поделился изображением, которое также было размещено на Imgur — на фото изображена коробка от наушников WF-1000XM4. Глядя на изображение, можно заметить, что наушники имеют дизайн в форме фасоли, а верхняя часть, похоже, имеет микрофон. Кроме того, логотип Sony можно увидеть в золотом цвете, который похож на те, что видны на WH-1000XM4 и WF-1000XM3. Хотя заметным отличием является то, что брендинг находится сбоку, а не вверху, будучи полностью видимым с внешней стороны.