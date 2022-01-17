Дизайн и основные функции Realme Buds Air 3 просочились перед запуском

Прошло около года с тех пор, как Realme выпустила на рынок свои беспроводные наушники Realme Buds Air 2. Согласно последнему отчету, Realme Buds Air 3 могут быть запущены представлены в ближайшее время. Наряду с этим в сеть просочились некоторые ключевые функции и характеристики будущих наушников.

С точки зрения дизайна, они будут иметь дизайн наушников-вкладышей, аналогичный Buds Air 2. Для функции активного шумоподавления наушники будут иметь массив из трех микрофонов, который также будет поддерживать режим прозрачности. Размер зарядного кейса для наушников также значительно уменьшился. Будет реализовано подключение к двум устройствам, которое, как следует из самого названия, позволяет пользователям одновременно подключать продукт к двум разным устройствам и позволяет пользователям переключаться между этими устройствами простым нажатием. Наряду с игровым режимом с низкой задержкой Realme Buds Air 3 также будет поддерживать режим Bass Boost+. Он также будет иметь обнаружение в ухе, которое может приостановить воспроизведение звука, когда пользователь вынимает наушники.
Комментарии и отзывы Realme Buds Air 3
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