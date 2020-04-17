Дизайн iPhone 12 Pro Max раскрыли на видео

Редактор XDA Developers Макс Вайнбах поделился чертежами 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, который еще не был представлен официально. Судя по видео, аппарат получит дизайн в стиле iPhone 5S с уменьшенной «чёлкой», крупной камерой и смарт-коннектором. Толщина смартфона составит 7,39 мм. Впрочем, если верить источнику, чертежи устройства не финальные. Официальный анонс линейки iPhone 12 ожидается осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что Apple готовит к выходу четыре новых iPhone: с экранами на 5,4-дюйма (условный iPhone SE 2), 6,1-дюйма (модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro) и 6,7-дюйма (iPhone 12 Pro Max). При этом смартфоны должны получать фирменную платформу Apple A14 с поддержкой 5G, алюминиевые каркасы в младших моделях и из нержавеющей стали в старших.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro Max
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